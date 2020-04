Mense chiuse e affitti da pagare: la Regione aiuti gli studenti universitari 

“L’attuale condizione pone in evidenza le numerose difficoltà degli studenti universitari e delle loro famiglie, molte delle quali non percepiscono nemmeno più un reddito mensile, e di conseguenza risultano impossibilitate a far fronte a tutte le spese rese necessarie dallo stato di emergenza in atto”, denunciano i consiglieri regionali del Pd.

Aiutare gli studenti universitari sardi, adesso. Lo chiedono i consiglieri regionali del Partito Democratico, segnalando la grave situazione economica e didattica in cui versa la comunità studentesca universitaria in seguito all’emergenza coronavirus.

I principali problemi sono stati evidenziati in una mozione presentata in Consiglio (primo firmatario Roberto Deriu) sulla chiusura delle mense universitarie, i costi per l’affitto di alloggi che gli studenti non possono utilizzare, ma anche le difficoltà nello svolgimento dell’attività didattica a distanza e degli esami, considerato che, al momento, Stato e Regioni non hanno disposto alcun intervento risolutivo legato alla fruibilità dei servizi destinati agli stessi studenti.

Per questi motivi, i consiglieri Dem chiedono alla Regione “l’attuazione di misure indispensabili per la risoluzione dei problemi derivati dalle improvvise difficoltà economiche e didattiche in capo agli studenti e alle loro famiglie”, e se necessario “rivedere la disciplina contenuta nei bandi erogatori dei principali servizi, che non può in alcun modo rimanere invariata”.

Tra le proposte elencate, c’è anche l’erogazione immediata della seconda rata delle borse di studio Ersu per tutti gli studenti universitari, le modifiche al bando “Fitto Casa”, la revisione dei criteri per l’accesso al bando borse di studio, nonché il rimborso della quota mensa e degli affitti relativi ai mesi in cui gli studenti non beneficiano del servizio.

