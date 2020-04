Coronavirus, ecco le mascherine per gli abitanti di Pula

“Dopo numerosi solleciti e svariati ritardi, vi informo che sono finalmente arrivate le mascherine chirurgiche”, l’annuncio nella pagina Facebook della sindaca Carla Medau.

Si tratta di 2 mila e 500 mascherine chirurgiche acquistate con risorse del Comune qualche settimana fa, mentre le altre sono arrivate venerdì dalla Protezione Civile.

Altre 500 mascherine FFP2 sono ferme nei depositi e in attesa di consegna.

“Saranno consegnate a tutti gli enti che operano nelle attività assistenziali e sanitarie e di protezione civile, ma verranno distribuite anche a voi cittadini a partire dai prossimi giorni”, dichiara la la prima cittadina pulese, “questo risultato segue al grande lavoro iniziato dal Comune con l’acquisto di altre 2000 mascherine, che attendiamo i prossimi giorni, cui facciamo fronte sempre con risorse comunali.

Vi terremo aggiornati sulle modalità di distribuzione alla popolazione”.

