Coronavirus, in Sardegna ok confermato alle tabaccherie aperte la domenica

Parafarmacie, edicole e tabaccherie: sono queste le uniche tre attività commerciali, ovviamente insieme alle farmacie, che potranno continuare a restare aperte anche la domenica a Cagliari e in Sardegna. Così ha deciso (meglio, confermato) il presidente Christian Solinas con l’ultima ordinanza che, nei fatti, blocca le riaperture di librerie e negozi per bambini previste, invece, nel decreto del Governo Conte. Piena conferma della chiusura, nei festivi, anche dei market e dei supermercati. Le nuove regole valgono sino al prossimo ventisei aprile: dunque, almeno ancora per due settimane sarà impossibile fare la spesa la domenica. Possibile, invece, acquistare una rivista, un medicinale o sigarette, accendini, caramelle, chewing gum e Gratta e vinci.

