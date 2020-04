Musica e solidarietà: “Cagliari DJ Squad” sostiene la raccolta fondi a favore degli ospedali

Sin dai primi giorni della quarantena da ogni terrazzo d’Italia sono state intonate canzoni e melodie e allestiti veri e propri dj set, come se la musica fosse un filo conduttore con la quotidianità che, da un giorno all’altro, è stata sospesa, un motivo di distrazione in grado di rallegrare e confortare. Un momento di condivisione, per sentirsi più vicini nonostante la distanza fisica imposta. E su queste basi, quasi per caso, si è consolidato un progetto in cui alcuni noti djs, tra i più amati della Sardegna, ogni giorno intrattengono centinaia di appassionati che, non più nelle piste da ballo bensi presso i salotti e le camere delle proprie abitazioni, assistono alle loro esibizioni. Dal canale “Cagliari DJ Squad”, line up virtuali che vedono susseguirsi nomi e volti amati come C_SKY, Marascia e Stefano Sciola che con dirette facebook/instagram dalle proprie case intrattengono gli interessati. Un successo che va avanti da alcune settimane e che, giorno dopo giorno, raccoglie sempre più consensi. Il progetto è nato dal Dj cagliaritano Filippo Carrusci che dalla sua camera quotidianamente, organizza i programmi da proporre. Una selezione raffinata, studiata nei minimi dettagli da Carrusci sia per la qualità della tecnica che per quella audio e video, in modo da regalare, ora dopo ora, un mix coinvolgente di qualità scandito anche da Andrea Laddo, Antonio Benoni, Bettosun, Corrado Zonedda, Federico Fenu, Francesco Vinci, Federico Tedde, Giacomo Busonera, HSM, Matteo Marocchino, Maurizio Spiga, Rick Sanders, Siko. “Cagliari DJ Squad è l’idea di creare un canale Facebook, Instagram e YouTube per tenervi compagnia in questa quarantena – spiega Filippo Carrusci – i contenuti vengono pubblicati simulando una serata reale organizzando le line up in base al genere che ognuno di noi suona. Live streaming, video, un modo per passare il tempo e distrarci dal delicato momento che stiamo vivendo”.

Non solo musica ma anche solidarietà. “Cagliari DJ Squad” sostiene varie iniziative di raccolta fondi a favore di reparti e strutture ospedaliere maggiormente coinvolte in questa emergenza sanitaria. Attualmente supporta quella a favore del reparto di malattie infettive del SS Trinità di Cagliari.

(RACCOLTA FONDI OSPEDALE SS TRINITÀ CAGLIARI

Il successo di questa iniziativa avrà un seguito. “Ci stiamo organizzando per quando finirà la quarantena” spiega Filippo Carrusci.