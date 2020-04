Sardegna, runner condannati alla mascherina: “Solo attività motoria nelle immediate vicinanze delle vostre case”

Avreste mai pensato di fare jogging solo sotto casa, e dotati di una mascherina, sotto il cielo magico e l’aria pura della Sardegna? Ora è un obbligo contenuto dalla nuova ordinanza di Solinas: “E’ comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina”. Corse sì, e non solo solitarie. Corse si, ma fresco o caldo che sia, si suderà di più: chi proprio non vuole ingrassare, chi ci tiene a tenere alto il battito del cuore, chi vuole tenere sotto controllo glicemia e colesterolo, dovrà correre con la mascherina. Adeguata. Così come da oggi mascherina e guanti monouso saranno obbligatori nell’isola per chiunque entri in un esercizio commerciale. I divieti anti Coronavirus diventano stringenti, come una morsa vera e non figurata, non è una metafora.

Il virologo Piero Cappuccinelli, leader del comitato tecnico scientifico della Regione, ha allertato tutti: il picco del Coronavirus in Sardegna non è stato ancora raggiunto. Facile intuire che oggi sarà comunque polemica, tra coloro che diranno che è difficile che un runner magari asintomatico possa contagiare un altro cittadino sfiorandolo mentre si distrae guardando al polso il cardio frequenzimetro. E chi invece sarà pronto a chiamare le forze dell’ordine se l’incauto runner supererà i 300 metri dalla sua abitazione. Ma è giusto tutelare la salute di tutti, quindi la nuova ordinanza parla chiaro. Per gli amanti del fitness, sicuramente meglio i circuiti casalinghi. Non è il momento di abbassare la guardia. Ma se proprio volete correre all’aria aperta, questa volta, su la maschera.