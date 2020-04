Sos al governo: “Fermiamo gli sbarchi di migranti nel Sulcis, e ogni possibile arrivo di positivi in Sardegna”. Ugo Cappellacci annuncia: “Ho presentato questa interrogazione al Governo per conoscere quali azioni intenda porre in essere per scongiurare gli arrivi di clandestini sulle coste del Sulcis. Nel contempo ho notificato la stessa interrogazione al presidente della regione per invitarlo alla assunzione di ogni atto amministrativo ed istituzionale oltre che alla adozione di ogni iniziativa politica al fine di costringere il governo a porre fine agli sbarchi clandestini ed evitare così il rischio di ingresso sul nostro territorio di soggetti positivi al COVID19”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.