La sindaca di Sestu: “Qualche furbo ha violato le restrizioni, si ricorderà a lungo questo giorno…”. La sindaca di Sestu all’attacco contro chi è stato multato per avere violato le disposizioni anti virus. Con una lettera aperta scritta oggi alla cittadinanza: “Cari concittadini e concittadine,

Ieri giorno di Pasqua la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Barracelli e Forestale hanno controllato gli spostamenti di tantissime persone.

Qualcuno avendo violato le restrizioni si ricorderà a lungo questo giorno!

Non ha rispettato se stesso!

Non ha rispettato gli altri!

Ha ritenuto di fare il furbo ma non ha fatto altro che dimostrare la propria pochezza e menefreghismo.

Egoista e individualista ha infranto le regole di civile convivenza e ha messo in pericolo la vita di tutti!

Non ha rispettato la legge ed è stato sanzionato pesantemente.

Volete la mia opinione a questo proposito?

Ben gli sta! Chi è causa del suo male pianga se stesso!

Sono altresì molto orgogliosa e fiera di tutti coloro che hanno rispettato le regole e hanno dimostrato maturità, rispetto, altruismo e amore per tutta la comunità.

Continuiamo a essere così uniti e determinati e, in barba ai pochi incivili, presto torneremo alla nostra vita!”

L'articolo La sindaca di Sestu: “Qualche furbo ha violato le restrizioni, si ricorderà a lungo questo giorno…” proviene da Casteddu On line.