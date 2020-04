Cagliari, a Sant'Avendrace scoppia una lite per il sugo cattivo: interviene la Polizia

Le urla si sentivano in tutta la zona e per calmare gli animi ed evitare conseguenze ben peggiori

sono dovuti intervenire gli agenti della Squadra volante:

in viale Sant'Avendrace due donne hanno iniziato una accesa discussione sul sugo appena fatto da una delle due.

A detta dell'amica era pessimo.

Il movimentato episodio è avvenuto ieri, prima della cena di Pasqua.

Dalle parole si stava per passare ai fatti: sono intervenuti anche i rispettivi compagni e la situazione ha rischiato di degenerare in violenza.

Sono stati i poliziotti - sono arrivate alcune chiamate al 113 per segnalare le urla e quella che sembrava una rissa - a evitare che si arrivasse alla resa dei conti.

Le quattro persone sono state identificate per valutare eventuali provvedimenti.

Fonte: L'Unione Sarda

