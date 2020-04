A fuoco mezzi per reti del gas a Osilo (Sassari): Non si esclude natura dolosa

Ingenti quantità di materiali usati per realizzare reti infrastrutturali, a partire da quella in polietilene per la distribuzione del gas di città, sono state distrutte nell'incendio scoppiato in una cava alla periferia di Osilo, nell'hinterland di Sassari.

Le fiamme hanno danneggiato anche i mezzi da cantiere e coinvolti pure quelli della società che fa gli scavi per la rete del gas a Sassari.

Per ora non si esclude la natura dolosa del rogo.

Sulla vicenda sono in corso i rilievi dei vigili del fuoco della città sarda, che hanno domato le fiamme usando grandissimi volumi di schiuma antincendio.

Vista la tossicità dei materiali bruciati, gli investigatori stanno valutando l'intervento dell'Arpas, anche per valutare la reale portata del danno ambientale e adottare i provvedimenti opportuni per tutelare la salute della comunità locale.

Fonte: Ansa