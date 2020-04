Conte riapre e Solinas chiude: ancora bloccate librerie e negozi per bambini

In Sardegna domani non ci sarà alcun allentamento delle misure restrittive contro il coronavirus

Cartolibrerie e negozi per bambini resteranno chiusi in Sardegna. Domani non ci sarà la riapertura voluta dal governo, ma non condivisa dalla Regione. In serata il presidente della giunta regionale Christian Solinas ha emesso le nuove ordinanze confermando le misure restrittive adottate nelle settimane scorse per arginare l’epidemia di coronavirus e non concedendo alcuna deroga.

Solinas in precedenza aveva detto di non voler allentare queste misure, rinviando la possibilità di qualche riapertura: “Al momento non ci sono evidenze scientifiche consolidate che ci consentano di allentare le misure prese”, ha affermato il presidente della giunta regionale. “Faremo una verifica progressiva in queste settimane e nel momento in cui dovessero esserci ragionevoli e affidabili evidenze scientifiche che ci consentano riaperture sicuramente le faremo, naturalmente all’interno di una cornice di massima cautela”.

Lunedì, 13 aprile 2020

L'articolo Conte riapre e Solinas chiude: ancora bloccate librerie e negozi per bambini sembra essere il primo su LinkOristano.it.