Due positivi Covid-19 a Settimo San Pietro: "Uno è ricoverato"

"Buongiorno e buona Pasquetta a tutti, devo darvi una comunicazione importante. Ci sono due nuovi casi di coronavirus a Settimo San Pietro". A darne notizia è il sindaco Gigi Puddu.

"Stamattina sono stato contattato telefonicamente da un cittadino il quale mi ha comunicato che lui ed un familiare sono stati dichiarati positivi al tampone per Covid-19. Mentre il familiare è sottoposto a ricovero ospedaliero, questo cittadino che mi ha chiamato si trova attualmente presso la propria abitazione, non presenta alcun sintomo e sta bene", aggiunge il primo cittadino.

Ovviamente "è sottoposto a quarantena obbligatoria e la situazione è tenuta sotto controllo dall' Azienda Sanitaria. Inoltre, sono tenute sotto osservazione tutte le persone che con loro sono entrate in contatto in diverse situazioni. A nome di tutta la comunità faccio a queste due persone i migliori auguri per una pronta guarigione".

"La situazione - conclude il sindaco - quindi è ben chiara e sotto controllo, ma ne approfitto ancora una volta per fare un appello affinché si resti a casa il più possibile in modo da limitare sempre di più la circolazione e la diffusione del virus".

Fonte: L'Unione Sarda