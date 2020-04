Da Sinnai a Decimomannu per comprare le sigarette: terza multa in pochi giorni

Per la terza volta ha tentato di eludere i controlli anti-Covid, e per la terza volta è stato multato.

Questa mattina è andato da Sinnai a Decimomannu per comprare le sigarette. E, incredibile, nel modulo di autocertificazione ha dichiarato - tutto scritto nero su bianco - di aver percorso un tratto di strada così lungo solo per evitare il controllo di un'altra pattuglia di carabinieri.

A dare quest'assurda giustificazione un 55enne, fermato dagli agenti della Polizia Stradale questa mattina sulla Statale 130.

L'uomo era già stato sanzionato ieri da una pattuglia dei carabinieri, e un'altra volta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. Sempre per non aver rispettato le misure disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Essendo recidivo, gli agenti gli hanno comminato una sanzione più elevata.

Proseguono incessanti i controlli delle forze dell'ordine per non vanificare i sacrifici compiuti nell'ultimo mese da tutti i cittadini. Circa 300 pattuglie al giorno - tra forze dell'ordine, municipale e Capitaneria di Porto - setacciano su direttive del Prefetto la zona del Cagliaritano.

Fonte: L'Unione Sarda