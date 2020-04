Fuga di gas con esplosione a Cagliari, un uomo è caduto dal terzo piano

Esplosione questa mattina in una abitazione in piazza delle Muse a Cagliari. A causa dello scoppio il proprietario è stato sbalzato fuori dalle mura di casa, cadendo giù dal terzo piano, ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu. Da quanto si apprende, l'uomo stava armeggiando in veranda quando si è sprigionata una fuga di gas, forse da una bombola difettoso, ed è avvenuta l'esplosione.

Investito in pieno dalla deflagrazione, è stato scaraventato giù dal terrazzino.

I vicini di casa, sentendo il boato, hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. I pompieri hanno messo in sicurezza l'appartamento. La polizia, nel frattempo, sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

USTIONI E FRATTURE - Ha riportato ustioni e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita, il 51enne caduto dal terzo piano, dopo l'esplosione avvenuta nella veranda della sua abitazione. L'uomo è ricoverato all'ospedale Brotzu ed è sotto sedativi.

In casa, al momento dello scoppio, c'erano anche la moglie e i figli, rimasti fortunatamente illesi. L'uomo si trovava nella veranda quando è avvenuta la violenta esplosione: i vetri e il parapetto sono stati "strappati" e il 51enne è stato scaraventato giù dal terzo piano, cadendo nel cortile condominiale interno. I vigili del fuoco adesso stanno verificando l'agibilità dell'appartamento. Sul posto insieme alla polizia anche i carabinieri.

Fonte: Ansa