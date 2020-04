Cagliari, esplosione in appartamento: gravemente ferito un 51enne

Investito dalla deflagrazione è stato sbalzato giù dal balcone: è stato trasportato in ospedale in codice rosso

CAGLIARI. Un cagliaritano di 51 anni è rimasto gravemente ferito per una esplosione da fuga di gas avvenuta nella sua abitazione, al terzo piano di una palazzina di via delle Muse. L’uomo, che si trovava nel balcone, è stato proiettato dalla scoppio fuori dall'abitazione ed è caduto di sotto.

Trasportato all’ospedale Brotzu con codice rosso, è grave ma, secondo i primi accertamenti, non corre pericolo di vita. Illesi la moglie e il figli che si trovavano dentro casa. Secondo quanto emerso finora dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, l’uomo stava rovistando in alcuni mobiletti in balcone, fra cui una bombola da cui ci sarebbe sprigionata una fuga di gas. Il proprietario dell'appartamento è stato investito in pieno ed è stato sbalzato giù dal balcone. I vicini di casa, sentendo il boato, hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Oltre ad alcune fratture, ha riportato anche ustioni in diverse parti del corpo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'appartamento. La polizia sta lavorando per ricostruire l'episodio.(luciano onnis)