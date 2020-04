Buona Pasqua: facciamoci gli auguri

L’immagine di un carabiniere che consegna diverse uova di Pasqua a una delle suore di San Giuseppe, impegnate nella gestione delle mensa del povero di Oristano. Entrambi hanno la mascherina in volto. Una foto scattata dall’Arma dai carabinieri, l’ultima in ordine di tempo giunta in redazione nella tarda serata di ieri, che usiamo per dare il senso di questa Pasqua, sicuramente fuori dal comune, certo velata dalla tristezza, accompagnata dal timore, ma anche ravvivata dalla riscoperta di semplici quanto preziosi valori, tra i quali la solidarietà.

In queste giornate di emergenza per il coronavirus innumerevoli bei gesti. L’incalcolabile affetto verso quanti lottano contro la pericolosa malattia nelle strutture sanitarie; verso coloro i quali, dalle forze dell’ordine agli addetti di servizi e comparti economici primari ed essenziali, non possono mettersi al riparo nelle loro case. E ancora le tantissime offerte per acquistare attrezzature e presidi. E poi le uova di Pasqua donate ai più piccoli, i bambini, che chiedono ripetutamente “perchè?”, così come le colombe pasquali regalate a tanti nostri anziani, ai quali sono tornate alla mente, vive come non mai, le tristi giornate vissute con l’ultima guerra del secolo scorso.

Guardando le immagini delle tante chiese vuote e con le porte sbarrate, facciamoci gli auguri, oggi, e facciamoli soprattutto a loro, i malati contagiati dal coronavirus. Rispettiamoli, innanzi tutto. Manifestiamogli la nostra vicinanza e non il nostro risentimento per una colpa che non hanno. Buona Pasqua.

Domenica, 12 aprile 2020

