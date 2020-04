Ogni domenica un concerto, da ascoltare sul web: si comincia domani

“Sarà un modo diverso di stare vicino ai nostri soci e, più in generale, al pubblico dei social, di farci compagnia in questo periodo di isolamento e di far conoscere gli artisti che si sono esibiti nelle passate stagioni concertistiche o che si si esibiranno nel cartellone 2020”, ha spiegato la presidente dell’Ente concerti di Oristano, Silvia Orrù.

“Domenica in concerto a casa” è organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e del Comune di Oristano.

Fonte: Link Oristano

