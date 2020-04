Caos al mercato di Pirri, 42enne residente a Sinnai bloccato da sei carabinieri

Una settimana fa era stato denunciato dagli agenti della Polizia locale per minacce, e sanzionato per non aver rispettato gli obblighi per evitare la diffusione del virus. Stamattina Corrado Secci, residente a Sinnai, 42 anni, conosciuto per i suoi video pubblicati sui social in cui si rifiuta di fornire le sue generalità e di rispettare le prescrizioni Covid-19, si è presentato al mercato di Is Bingias, a Pirri, pretendendo di entrare senza mascherina.

La guardia giurata ha avvisato il 112. Sono intervenute tre pattuglie. Sono serviti sei carabinieri per farlo salire nell'auto di servizio e accompagnarlo in caserma con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Rischia la denuncia ma visti i precedenti potrebbero scattare provvedimenti maggiori.

La scena è avvenuta davanti a molte persone che aspettavano di poter entrare al mercato.

Fonte: L'Unione Sarda