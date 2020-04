A Santa Giusta nella scuola dell’infanzia si coltiva solidarietà

Gli ortaggi piantati sono lattuga, iceberg, pan di zucchero, radicchio e finocchi. L’associazione delle Vincenziane ha provveduto in questi giorni a distribuire le verdure raccolte dalle collaboratrici della scuola. Gli altri ortaggi, man a mano che cresceranno e potranno essere raccolti, andranno in beneficenza a chi ne ha più bisogno.

Il progetto si chiama “Con le mani nella terra” e aveva come obiettivo quello di offrire ai bambini degli spazi ricchi di stimoli per farli avvicinare così alla natura e vivere esperienze sensoriali, motorie e manipolative. Le verdure inizialmente dovevano essere consumate dagli stessi bambini-coltivatori, ma vista la situazione che stiamo vivendo per via del coronavirus, si è deciso di devolverle agli anziani bisognosi del paese.

Fonte: Link Oristano

