Arborea, le mascherine arrivano a casa assieme alla spesa

Nuova donazione dagli ex allievi Salesiani, saranno distribuite dalla Tirso Trasporti

Ancora un carico di mascherine donate dall’Unione Ex Allievi Salesiani ai cittadini di Arborea: in collaborazione con la Tirso Trasporti – che nel comune garantisce gratuitamente la consegna al domicilio di generi alimentari – saranno consegnate a chiunque faccia richiesta, assieme alla spesa ordinata.

L’Unione Ex Allievi Salesiani di Arborea aveva già donato un numero considerevole di mascherine artigianali – ancora in distribuzione – alla parrocchia. Per ogni eventuale necessità o richiesta, l’Unione Ex Allievi Salesiani e la Parrocchia potranno essere direttamente contattate al seguente indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“I principi e i valori che da sempre hanno caratterizzato l’Unione Ex Allievi di Arborea”, commenta il presidente Fabio Costa, “sono quelli di favorire l’unione tra le persone, l’aiuto e il sostegno reciproco, con l’esempio e l’amicizia, incoraggiando a tali valori i ragazzi e coloro che sono in difficoltà”.

“L’attuale emergenza sanitaria”, aggiunge il presidente Costa, “è aggravata dalla difficoltà di reperimento di strumenti di prima necessità per limitare la diffusione virale, come le mascherine per proteggere naso e bocca, la cui distribuzione, purtroppo, non è garantita a tutti i cittadini”.

Sabato, 11 aprile 2020

