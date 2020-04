Sassari, il commissario dell'Aou nomina direttore sanitario e direttore amministrativo

Bruno Contu e Antonio Lorenzo Spano, entrambi sassaresi

SASSARI. Saranno Bruno Contu, in qualità di direttore sanitario facente funzioni, e Antonio Lorenzo Spano, nel ruolo di direttore amministrativo, ad affiancare il commissario straordinario dell’Aou di Sassari. Li ha nominati ieri pomeriggio 10 aprile Giovanni Maria Soro che, dal 30 marzo scorso, si è insediato nella direzione dell'Azienda di Viale San Pietro. A Bruno Contu sono state attribuite temporaneamente, fino alla nomina del direttore sanitario titolare, le funzioni di direttore sanitario. Una scelta che – si legge nella delibera di nomina – consentirà di «garantire la continuità della gestione tecnico sanitaria dell'Azienda, in particolare per quanto concerne l'emergenza sanitaria da Covid 19». Bruno Contu.JPG

Fonte: La Nuova Sardegna

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.