Incendio in casa,morto ex docente Unical

Rogo divampato per cause da accertare, indagano i carabinieri

(ANSA) - ROVITO (COSENZA), 11 APR - Un ex docente di Economia aziendale all'Università della Calabria, Francesco Fontana, di 80 anni, ha perso la vita in un incendio. Nella tarda serata di ieri, per cause in corso di accertamento, l'abitazione dell'uomo, nel centro storico di Rovito (Cosenza) è stata avvolta dalle fiamme. Il fumo acre e il fuoco non hanno lasciato scampo all'ottantenne. Sul posto per i primi soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le indagini su quanto accaduto sono condotte dai carabinieri.