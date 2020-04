Le strutture socio-assistenziali isolane non hanno personale e strumenti per curare ospiti con infezioni respiratorie che potrebbero essere causate dal coronavirus o con sintomi lievi di infezione da covid-19. È assurdo quindi che il commissario straordinario dell’ATS, Giorgio Steri, voglia scaricare su di loro questo impossibile compito. Lo scrivono in un’interrogazione depositata oggi i consiglieri regionali di LeU Sardigna, Eugenio Lai e Daniele Cocco.

“Il modello lombardo nelle case per anziani in Sardegna? Una follia” Due consiglieri regionali di LeU chiedono la revoca della delibera del commissario ATS

“In Sardegna stanno cercando di applicare il deprecabile modello lombardo (vedi polemiche su Pio Albergo Trivulzio e altre RSA lombarde)”, scrivono Lai e Cocco, “obbligando le strutture socio-assistenziali isolane alla gestione dei pazienti con infezione respiratoria da sospetto Sars-covid2 e dei casi covid 19 paucisintomatici, senza considerare che le stesse siano in grado di attuare le corrette procedure di intervento con personale attrezzato, istruito e allenato a tale tipo di gestione e soprattutto siano dotate di strumenti adeguati, quali pulsossimetri, interfacce monouso per O2 terapia e monitor multiparametrici”.

Fonte: Link Oristano

