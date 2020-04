Un anno vissuto in prima linea per la Polizia di Oristano: reati in calo

Altre 27 sono state denunciate, quattro delle quali per il reato di “revenge porn”. Ulteriori quattro persone sono state indagate per il delitto di violenza sessuale su minori.

Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati sulla violenza di genere, in virtù del nuovo “Codice rosso”, 12 persone sono state arrestate o raggiunte dalle misure cautelari.

Negli ultimi 12 mesi in provincia sono state arrestate in totale 67 persone, mentre 403 sono state quelle denunciate alla magistratura.

Una diminuzione complessiva dei reati di ogni specie in tutta la provincia. È positivo il bilancio della polizia di Stato di Oristano reso noto ieri dal questore Giusy Stellino, nella giornata dedicata alla ricorrenza del 168° anniversario della Polizia.

Nell’ambito delle attività del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate 13 persone, 34 denunciate e 7 sottoposte a sanzione amministrativa. La polizia ha inoltre sequestrate circa 600 piante di canapa indiana, oltre 10 chilogrammi di marijuana, 150 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina e pastiglie di MDMA.

Tra le attività di maggior rilievo si segnala l’arresto in esecuzione delle misure cautelari in carcere dei componenti della cosiddetta “Banda del buco”, autori nella notte di Capodanno del 2018, del clamoroso furto al centro commerciale Porta Nuova di Oristano, dove avevano rubato dalla gioielleria “Olla” oro e monili per un valore complessivo superiore ai 250.000 euro.

La Polizia anticrimine ha emesso 98 misure di prevenzione, tra le quali ben 28 ammonimenti proposti dal questore.

Di rilievo è stata anche l’attività info-investigativa della Digos, che sempre nel corso del 2019 ha monitorato numerosi eventi, fra i quali manifestazioni di ordine pubblico e di protesta, anche con finalità di prevenzione da possibili fenomeni eversivi o terroristici.

L’ufficio Volanti ha registrato un aumento delle chiamate al 113 (punto di riferimento per molti cittadini in difficoltà) , con oltre 2.000 interventi, identificando 22.000 persone circa ed arrestandone 10 in flagranza di reato. 61 sono state infine le persone denunciate.

Importante il contributo ai servizi nel territorio da parte del Reparto prevenzione e crimine di Abbasanta, che, avvalendosi anche del sistema Mercurio per la lettura delle targhe, ha controllato 11.000 autoveicoli ed elevato circa 300 contravvenzioni al codice della strada.

Dall’ufficio immigrazione emergono invece dati sulla presenza di cittadini extra europei sul territorio della provincia di Oristano: 1720 cittadini extracomunitari residenti in provincia. Sono invece 1618 i permessi di soggiorno rilasciati e 18 gli ordini di abbandonare il territorio nazionale emessi dal Questore.

Un contributo specifico per quanto riguarda gli aspetti legati alla viabilità e al rilevamento dei sinistri è stato dato dalla Polizia Stradale: sono stati 114 gli incidenti stradali rilevati, di cui 2 mortali, 4542 le contravvenzioni elevate e 153 le persone denunciate per la guida in stato di ebrezza alcolica.

La Polizia ferroviaria dal canto suo ha identificato più di 9.000 persone e scortato circa 200 treni.

Il VII Reparto Volo, di Fenosu, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, “FRONTEX” e di ordine pubblico ha effettuato 230 missioni per un totale di 375 ore di volo.

Infine, si segnala l’attività operativa della Polizia postale e delle telecomunicazioni che ha acquisito e sviluppato, per specifici reati del settore informatico, le indagini su 87 querele tra cui 32 per truffa, 16 per accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico e 10 per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Sabato, 11 aprile 2020

