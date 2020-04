Dovremo stare chiusi in casa ancora sino a maggio prossimo

Il Presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Dobbiamo mantenere l’alta la guardia. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire. Con gradualità ma ripartire”. E rispondendo a una domanda ha precisato: “Ipotizziamo una ripresa delle attività a pieno regime ma con protocolli rigorosi. Non possiamo debellare il virus. Dovremo conviverci”. Poi una promessa rivolta a tutti gli italiani: “Se prima del 3 maggio il trend dovesse permettere riaperture” per quanto riguarda le attività produttive “ci comporteremmo di conseguenza”. (AGI)

“Una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutta la responsabilità”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa motivando la proroga delle misure restrittive anti coronavirus al 3 maggio. “Non possiamo vanificare gli sforzi compiuti. Dovremmo ripartire da capo. Non possiamo permetterci una ripresa della curva del contagio”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.