Salta il pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria

Niente pellegrinaggio a piedi da Sinnai al Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: appuntamento cancellato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus e delle restrizioni del governo per evitare la diffusione del contagio. Alla passeggiata notturna tra il 24 e il 25 aprile partecipano ogni anno migliaia di fedeli.

"Il cammino a piedi - spiegano gli organizzatori - a Dio piacendo, lo faremo dopo aver compiuto quello interiore, certi che da questa circostanza potrà soltanto rinascere un bene e una consapevolezza più grande di noi stessi". Un pensiero anche a chi è in prima linea nella lotta alla pandemia. "Affidiamo alla protezione materna di Maria, Madonna di Bonaria, tutto il personale sanitario- questo il messaggio- per l'immane sforzo che sta operando, assieme a tutti coloro che lavorano in quei settori indispensabili per il nostro vivere quotidiano; affidiamo tutta l'umanità e noi stessi alla Sua protezione certi della Sua benevola consolazione".

Fonte: Ansa