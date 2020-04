Sardegna, cinque nuovi morti nell’Isola e 18 contagi in più nel Cagliaritano: in tutto 37 positivi in più oggi. Sono 1063 i casi di Corona Virus ad oggi Venerdì Santo 2020. Sono 37 pazienti contagiati più di ieri. Gli aumenti registrati sono di 18 casi nella città Metropolitana di Cagliari che sale così a 179 casi, 17 in quella di Sassari che raggiunge i 706 casi, 2 nel Sud Sardegna che arriva a 80 casi. Nessun caso a Oristano provincia ferma a 31 e in quella di Nuoro ferma a 67. Di questi 133 sono in ospedale (107 ricoverati con sintomi e 26 in terapia intensiva), mentre sono 743 le persone in isolamento a casa. I positivi ad oggi sono 876. I guariti sono saliti a 118, mentre i morti sono 69. I tamponi eseguiti sono 9444 (oltre 500 più di ieri).

L'articolo Virus, cinque nuovi morti in Sardegna e 18 contagi in più nel Cagliaritano: in tutto 37 positivi in più oggi proviene da Casteddu On line.