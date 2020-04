Carbonia, esce con l’auto per andare dalla fidanzata: 30enne multato dalla polizia

E, con Pasqua e Pasquetta dietro l’angolo, i possibili furbetti delle scampagnate sono avvertiti: “Polizia e carabinieri raddoppieranno le pattuglie, saranno eseguiti controlli non solo in città ma anche sulle strade extraurbane e nelle località balneari”.

Una multa da oltre trecento euro, come previsto dal nuovo decreto del Governo legato alle restrizioni per Coronavirus. È quanto dovrà pagare un trentenne di Carbonia, pizzicato la settimana scorsa da una pattuglia della polizia mentre, alla guida di un’auto, stava girando per la città senza nessun valido motivo. Agli agenti ha spiegato di voler andare a trovare la sua fidanzata, ma ovviamente la motivazione non gli ha evitato la sanzione. “Non è la prima volta che lo notavamo in giro”, spiega la comandante Gabriella Comi, “la multa è stata inevitabile, si sa benissimo che ci sono chiare regole da seguire”.

Fonte: Casteddu On Line

