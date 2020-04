Mobilitazione su Fb per produzione mascherine

Prosegue, nel frattempo, il lavoro del pool di professionisti messo in piedi dallo stesso Cappellacci per l'assistenza e le informazioni, sempre a titolo gratuito, alle aziende sarde che intendono convertire la propria attività per la produzione delle mascherine. A due settimane dall'avvio dell'iniziativa, sono già oltre 30 le imprese che hanno richiesto chiarimenti sulle norme vigenti e che sono state ricontattate dalla task force di esperti.

Trecento volontari in tutta l'Isola produrranno circa 300mila mascherine da distribuire alle rispettive comunità a titolo gratuito. E' il risultato della mobilitazione promossa su Facebook dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci. Ai volontari, il parlamentare ha fatto avere 1.200 chili di tessuto per la preparazione dei dispositivi. "La produzione è iniziata - scrive su Fb - ed entro poche ore le prime mascherine potranno essere consegnate. Rinnovo il mio più profondo e sentito ringraziamento a tutti i volontari e le volontarie".

Fonte: Ansa

