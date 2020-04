Un bonus per le imprese dal Comune di Arcidano

L’Amministrazione comunale di Arcidano, guidata dal sindaco Emanuele Cera ha stabilito di erogare misure urgenti di solidarietà alle imprese denominate “Il Comune per le Imprese”.

“Si tratta di un bonus che intende tutelare e sostenere la stabilità delle attività economico produttive del paese”, spiega il sindaco Cera, “che si trovano in crisi a causa della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.

Da martedì prossimo, 14 aprile, saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio che consiste in un sussidio una tantum e verrà erogato in relazione alle tipologie di impresa: 800 euro per le ditte individuali, mille euro per le società e per le ditte composte da uno o due dipendenti e 1500 euro per le ditte composte da tre o più dipendenti.

“Il Bonus ‘Il Comune per le Imprese’ verrà concesso prioritariamente alle ditte che hanno la sede sociale e operativa esclusivamente a San Nicolò d’Arcidano che hanno sospeso l’attività per effetto del decreto del presidente del consiglio dello scorso 22 marzo”, illustra il sindaco, “quale sostegno per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali quali spese di locazione, affitto, fermo mezzi, bollette, ammortamento investimenti e altri costi vivi che l’impresa, seppur in stato di sospensione, deve sostenere, in subordine quelle che operano prevalentemente nel nostro Comune e vi hanno la sede sociale”.