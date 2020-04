Arianna, la pasticcera di Mandas organizza la Rainbow Cake per fare sorridere i bimbi del paese

Arianna Putzu, pasticciera di Mandas, ogni anno organizza un laboratorio di pasticceria per i bambini della locale scuola primaria, purtroppo quest’anno a causa della pandemia, il laboratorio non si è potuto realizzare come al solito ma Arianna non si è persa d’animo e vista la situazione ha pensato di realizzare un laboratorio on – line.

Così con gli alunni della classe seconda B della scuola primaria Maria carta di Mandas, ha dato vita ad un vero e proprio laboratorio di pasticceria in video conferenza, i bambini entusiasti, sono riusciti a creare la Rainbow Cake (torta arcobaleno), un lavoro impegnativo che grazie all’elasticità dei bambini e all’attenta concentrazione, ha dato i suoi frutti, alla fine divertimento e collaborazione hanno premiato i partecipanti. Un modo davvero originale e “dolce” per far sentire vicini i bambini in questo momento di distanziamento sociale obbligato, una bella risposta di positività anche se solo per un giorno, il laboratorio ha generato entusiasmi genuini che ai tempi del covid – 19 non sono semplici da suscitare. Non resta che fare un applauso ad Arianna e i bambini della seconda B, con l’augurio di ripetere l’esperienza e di vivere nuovi entusiasmi in questi giorni di pandemia.

