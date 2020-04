Dolianova piange Ignazio Usai, per decenni il re della cucina sarda a Roma

Una morte improvvisa e che getta nella disperazione un’intera famiglia e tantissime persone. Ignazio Usai, nato a Dolianova sessantanove anni fa, si è spento oggi a Roma, città che l’aveva “adottato” tantissimi anni fa. Era partito da giovane, Usai, alla volta della Capitale, per costruirsi un futuro. E ci era riuscito perfettamente: “per tanti anni ha gestito quattro ristoranti tra i rioni di Conca D’Oro e Salaria”, racconta una delle figlie, Maria Sonia De Falco. Da qualche tempo in pensione, il suo cuore ha cessato di battere stanotte. Non aveva assolutamente tagliato i ponti con l’Isola, il 69enne: “Ogni anno tornava per trascorrerci le vacanze, aveva una casa a Cannigione”, spiega la De Falco. “Nei suoi ristoranti ha sempre proposto anche la cucina sarda, oltre a quella classica italiana. Ci mancherà tantissimo e resterà per sempre nel mio cuore, in quello di mio fratello e in quello di mia madre”.

In lacrime e choccato per la morte improvvisa di Ignazio Usai anche un suo amico sardo che è riuscito a ritagliarsi uno spazio a Roma, aprendo un negozio di alimentari, Giovanni Selis: “Addio Ignazio”, scrive su Facebook, postando una foto che mostra l’uomo, sorridente, circondato da tante altre persone “in occasione dell’inaugurazione del mio negozio. Voglio ricordarti così, felice e sorridente”.

