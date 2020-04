A Oristano tutti i negozi chiusi per Pasqua e Pasquetta

L’ordinanza del sindaco autorizza solo farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante



Niente spesa per Pasqua e Pasquetta a Oristano: un’ordinanza del sindaco dispone per i due giorni di festa la chiusura di tutte le attività commerciali autorizzate dal decreto dell’11 marzo. Uniche eccezioni per farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante, che invece potranno lavorare.

È consentito il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ma l’accesso deve avvenire nel totale rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano invariate le altre disposizion, a partire dall’obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nel caso di spostamenti per motivi di salute, quando le condizioni del paziente impongano la necessità di un’altra persona durante lo spostamento, oppure per motivi di lavoro purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

Sono sempre consentiti gli spostamenti necessari per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali domestici, entro i 200 metri dalla propria abitazione principale: solo per un breve periodo di tempo e, in ogni caso, con il rispetto della distanza di sicurezza per evitare assembramenti.

Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività varie (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo, e hanno l’obbligo della sospensione immediata delle tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (ad esempio new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

Il sindaco chiede infine alla polizia municipale il controllo del rispetto della presente ordinanza e trasmetterà quest’ultima ordinanza anche al Prefetto di Oristano e all’autorità provinciale di pubblica sicurezza. A chiunque violi i provvedimenti previsti in quest’ultima ordinanza sindacale saranno applicate le sanzioni previste.

Venerdì, 10 aprile 2020

