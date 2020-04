Cagliari, duecento mascherine in regalo al reparto di Pneumologia del Santissima Trinità

L’impatto con il padiglione del reparto di Pneumologia del SS Trinità di Cagliari è di quelli che lasciano un profondo senso di emozione, il solo pensiero che all’interno di quelle mura, ci siano persone che stanno combattendo per la vita, da una dimensione realistica e toccante del momento che si vive. L’Associazione “Sa Mata” di Assemini, ha interpretato da tempo, l’esigenza di costruire una rete a livello regionale formata da sarte e volontarie che grazie al tam tam sui social, hanno potuto aderire al progetto che appunto, è quello di realizzare mascherine con materiale sanitario certificato e renderle disponibili gratuitamente presso gli enti che attualmente ne hanno maggior bisogno. L’eco mediatico riportato sulla stampa e sui social, è stato di fondamentale importanza al fine di sensibilizzare oltre 130 sarte professioniste e non che da diversi ormai, lavorano a pieno ritmo per produrre le mascherine in questione.

L’Associazione “Sa Mata” è riuscita a creare la giusta sinergia tra le protagoniste del progetto e in collaborazione con la Prociv Arci di Assemini, ha dato gambe a un lavoro che sta portando la distribuzione delle mascherine in molti centri della Sardegna. Ormai l’uso delle mascherine sta diventando sempre più una necessità quotidiana che sicuramente non garantirà a chi le indossa di venire a contatto con il virus, ma certamente impedirà a coloro che la indossano e sono positivi, di poterlo diffondere. E’ nell’ottica di questo progetto si è giunti a distribuirne ben duecento (già sanificate e riutilizzabili) per il reparto di Pneumologia del SS Trinità di Cagliari, una delle strutture ospedaliere in prima linea dall’inizio dell’emergenza, un momento di incontro e solidarietà che dona coraggio agli operatori impegnati e porta soddisfazione nel cuore delle sarte che lavorano quotidianamente. In questi casi, la solidarietà è giusto manifestarla, proprio per allargare il numero dei partecipanti e per ricordare ai cittadini che ne hanno bisogno, che qualcuno pensa anche alle loro necessità.

L'articolo Cagliari, duecento mascherine in regalo al reparto di Pneumologia del Santissima Trinità proviene da Casteddu On line.