Contagiata dal coronavirus e guarita. Ilaria Canu con coraggio racconta

Ieri è guarita e oggi è pronta a raccontare la sua malattia. Ilaria Canu, la quarta paziente di Oristano che ha battuto il coronavirus, ha svelato la sua identità per lanciare un appello a evitare la caccia all’untore e per ricordare che la malattia non è una colpa, nè una vergogna e che potrebbe colpire chiunque. Collaboratrice della Pro loco di Oristano, originaria di Alghero, e molto nota per il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali di Oristano, il sui messaggio ha subito colpito tantissime persone.

Buongiorno Ilaria, siamo tutti molto contenti della tua guarigione. Hai festeggiato?

Certo! Mi sono concessa un bicchiere di birra, a cena, e una boccata d’aria nel giardino. Ho potuto così vedere per la prima volta il cielo, dopo circa un mese di isolamento trascorso con la sola compagnia del virus che ha sconvolto la mia vita. E ora non vedo l’ora di vedere il mare, quello di Fertilia, dove io ho una casa, ma va bene anche il bellissimo mare dell’oristanese.

Quale è stato il tuo primo pensiero?

Il primo pensiero è stato per mia mamma e la mia famiglia, che hanno sofferto con me e mi sono stati vicini in questo periodo, come per tutti i numerosi amici che con messaggi e telefonate mi hanno fatto sentire meno sola e per il mio medico, Franco Ledda, che è stato davvero impagabile. E’ stato lui ad attivare subito l’intervento della Asl a seguirmi giorno per giorno a distanza e a suggerirmi di isolarmi dai miei, ancora prima dell’esito del primo tampone. Così, 24 giorni fa, mi sono trasferita in una parte attigua all’abitazione della mia famiglia, ma separata.

E poi?

Dopo il tampone positivo la grande preoccupazione di avere causato un contagio nei miei familiari, per fortuna subito escluso. Eppoi la paura di aver contratto una malattia sconosciuta e dagli esiti imprevisti. Una paura che mi ha accompagnato in tutti questi giorni, trascorsi a scoprire e fronteggiare tutti i sintomi del coronavirus sul mio fisico.

Come si è manifestata la malattia?

Il primo segnale sono stati i forti dolori alle gambe e ai muscoli, diventati sempre meno sopportabili con il tempo. Ho anche avuto la sgradevole sensazione che i muscoli dei polpacci si contraessero da soli. Poi la febbre, all’inizio non tanto alta, e i forti mal di testa. Quasi subito si è manifestato anche un altro sintomo sconosciuto: la perdita del gusto e dell’olfatto. Poi la tosse, secca e stizzosa. Non ho però avuto in questi giorni alcuna difficoltà respiratoria. Sempre regolari i valori del saturimetro, che dovevo comunicare due volte al giorno per telefono ai medici del servizio di Igiene della Asl, molto attenti e premurosi.