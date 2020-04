Numeri choc a Ossi, sono cinque i morti per Coronavirus e quattro sono ospiti della casa di riposo Villa Gardenia. A comunicarlo è l’amministrazione comunale con un comunicato ufficiale: “Sono giunti alla casa comunale i dati circa la situazione dei contagi che sta coinvolgendo la nostra comunità: tre gli anziani ospiti di Villa Gardenia deceduti in ospedale, uno in struttura. Con il giovane Roberto, Ossi piange cinque cari concittadini”, scrive il sindaco, “il nostro rispettoso cordoglio e affetto a tutte le famiglie coinvolte direttamente da questo tragico momento. Solo sei dei nostri anziani sono risultati negativi e gli ospiti positivi, sia in quarantena domiciliare che ricoverati, sono complessivamente 46. Sei i dipendenti ossesi di Villa Gardenia e 15 gli altri concittadini positivi che si aggiungono ai contagi della casa di riposo” e che sono tutti “in quarantena domicilare”.

“Nonostante tali dati possano non apparire rassicuranti dal punto di vista numerico, una riflessione analitica sugli stessi denota che le persone colpite dal Covid-19 svolgono la professione sanitaria o parasanitaria: persone in prima linea che generosamente prestano il proprio servizio per combattere questo subdolo virus, deleterio per tutti. A loro”, prosegue il primo cittadino di Ossi, “va tutta la nostra stima e vicinanza per questo estremo sacrificio personale e familiare che stiamo vivendo in solitudine. Il nostro ringraziamento per la maturità e il rispetto mostrato nei confronti di tutta la comunità. Non possiamo fermarci proprio ora, insieme riusciremo a vincere la nostra battaglia contro il virus. Restate a casa”.

L'articolo Coronavirus, choc a Ossi: 5 morti, quattro sono ospiti della casa di riposo proviene da Casteddu On line.