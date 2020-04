“L’assessore della Sanità esclude dal confronto i sindacati scomodi”

L’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu sceglie i sindacati con i quali trattare e fare accordi, mentre esclude quelli scomodi. Questo è comportamento antisindacale. Accusa firmata da Cosmed (dirigenza del pubblico impiego), Anaao Assomed (medici dirigenti), Aaroi Emac (anestesisti rianimatori ospedalieri) e Fvm (veterinari medici e dirigenti sanitari).

Quattro organizzazioni sicuramente rappresentative – hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro – che non sono state chiamate dalla Regione a partecipare al confronto sul “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi socio sanitari e Socio assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 nel servizio Sanitario Regionale della Sardegna”, discusso e firmato esclusivamente con Cgil, Cisl e Uil.

“Escludere dalle trattative i maggiori sindacati di categoria, oltre alla violazione delle prerogative sindacali, esplicita la volontà di non voler vedere né sentire le reali problematiche che stanno affliggendo la dirigenza”, scrivono Susanna Montaldo (segretario regionale Cosmed), Maria Elisabetta Piu (Anaao Assomed), Cesare Iesu (Aaroi Emac) e Massimiliano Picoi (Fvm).

“Questi comportamenti che hanno come conseguenza l’obiettiva estromissione delle nostre rappresentanze sindacali, aventi diritto, costituiscono condotta antisindacale”, proseguono i quattro segretari. “Consideriamo la nostra attività sindacale un diritto irrinunciabile e pertanto agiremo in tutte le sedi che consentiranno il confronto richiesto e previsto dalla normativa vigente, posto in essere con le altre organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo”.

“In spirito di collaborazione” i sindacati chiedono “un immediato confronto e dovuto riconoscimento”. Nel frattempo però vogliono “l’annullamento del protocollo sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil, perché insufficiente a garantire la tutela della salute degli operatori sanitari sardi. Ribadiamo, come già fatto, la richiesta di attivazione di un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni sindacali massimamente rappresentative, al fine di sottoscrivere un adeguato protocollo di intesa.”

Venerdì, 10 aprile 2020

