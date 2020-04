La musica per i più deboli. Sette sacerdoti sardi cantano la solidarietà

Caritas assieme a Supermercati di Sardegna in una raccolta di beni di prima necessità



In occasione del giovedì santo, sette sacerdoti di alcune Diocesi della Sardegna – che durante gli anni ‘90 hanno condiviso il tempo di formazione nel Pontificio seminario regionale – si sono “riuniti a distanza” per lanciare un messaggio di solidarietà e di speranza a tutte le persone impaurite, bisognose e sofferenti e a quanti sono in prima linea.

Nel gruppo c’erano anche due sacerdoti dell’Oristanese: don Gianni Pippia di Oristano e don Giovanni Cuccu della Diocesi di Ales-Terralba. Insieme hanno realizzato il canto “Tendi la tua mano. Uniti per Caritas Sardegna” (il cui video è consultabile sul sito della stessa Caritas), partecipando così alla proposta della delegazione regionale della Caritas, promossa insieme a Supermercati di Sardegna, a sostegno di una raccolta di beni di prima necessità per le persone più bisognose in questo periodo di crisi.

La delegazione regionale Caritas Sardegna ha ringraziato i sacerdoti autori della canzone, i musicisti e i tecnici: don Gabriele Casu (Cagliari), don Emanuele Mameli (Cagliari), don Giampiero Marongiu (Iglesias), don Massimiliano Congia (Iglesias), don Marco Carta (Sassari), i già citati don Giovanni Cuccu (Ales-Terralba) e don Gianni Pippia (Oristano). Per la musica ringraziamenti invece a Tiziano Dessì (chitarre), Pierandrea Maxia (video, arrangiamento e mix) e Stefano Casti (mastering).

Per partecipare all’iniziativa #UNITIESOLIDALI e #ANDRÀTUTTOBENE, promossa da

Supermercati di Sardegna e Caritas Sardegna, basta fare una “spesa solidale e responsabile” in uno dei punti vendita indicati nel portale della Caritas.

Venerdì, 10 aprile 2020

