Raffica di furti a Elmas, smascherato il ladro seriale: incastrato dalle immagini di videosorveglianza

E ancora il 20 ottobre 2019, dopo aver forzato una finestra, è entrato all’interno dell’ Istituto Scolastico De Santis – Deledda di Cagliari rubando alimenti, un pc e denaro in monete contenuto nei relativi distributori automatici. Dal 15 marzo al 17 settembre, in 4 occasioni ha rubato presso il CRFPA di Elmas cibo e bevande, decespugliatori, un tosaerba ed alcune motoseghe. Insomma una lunghissima raffica di furti.

L’8 maggio invece è stata la volta dell’ Istituto Scolastico Scano a Monserrato, dove ha rubato denaro forzando un distributore automatico. Il 20 maggio ha preso di mira l’Istituto Scolastico Giua sito a Cagliari, dove ha rubato vari utensili da lavoro. E ancora il 21 giugno, compiendo il reato di ricettazione, ha ricevuto, per poi rivenderle, alcune carte di credito e svariati monili in argento, nonché un libretto postale, verosimilmente beni di provenienza delittuosa, il 14 luglio ha forzato la porta di ingresso del ristorante “Villa Del Mas” rubando bevande alcoliche di diverso genere.

Tra il 10 gennaio ed il 7 ottobre 2019, si è introdotto 8 volte all’interno dell’ Istituto Duca degli Abruzzi sempre a Elmas, dal quale rubava anche in tali occasioni molteplici arnesi e utensili da lavoro, da giardinaggio, una somma in contanti di oltre 10.000 euro, un personal computer, videocamere ed indumenti.

Aveva messo a segno negli ultimi due mesi una lunga serie di furti in scuole, uffici e ristoranti di Elmas. Questa mattina, un 45enne pregiudicato, Filippo Zedda, già in carcere a Uta, è stato raggiunto da un’altra misure di custodia cautelare.

Fonte: Casteddu On Line

