Caccia ai furbetti delle gite pasquali. Scattano posti di blocco e controlli

In particolare soprattutto Corpo forestale e capitaneria di porto saranno chiamati a vigilare attentamente per evitare spostamenti nelle seconde case sul litorale, in violazione delle norme sul contenimento dell’epidemia di coronavirus. Il questore Giusy Stellino predisporrà nelle prossime ore il piano operativo.

Più posti di blocco e controlli in provincia di Oristano, soprattutto nelle zone costiere. Da domani scatterà un’operazione definita dal prefetto Gennaro Capo con i responsabili delle forze dell’ordine che vedrà un’accentuata attenzione nelle zone costiere in queste giornate di festività pasquali.

Fonte: Link Oristano

