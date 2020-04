Meloni e Salvini furiosi contro Conte: “Firmato il Mes, dittatura nel nome del virus”

L’accordo sul piano da mille miliardi trovato all’Eurogruppo, per fronteggiare l’emergenza Coronarivus, fa infuriare Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà”, così il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Italia, Olanda, Germania, Francia e Spagna hanno però di fatto trovato un importante compromesso: secondo la bozza saranno tolte di fatto le condizionalità del Mes, che non avrà riferimenti alle condizioni macro economiche aggiuntive. E i due leader, rispettivamente di Fratelli d’Italia e Lega, non ci stanno e annunciano una dura battaglia. Per la Meloni “il ministro Gualtieri ha firmato per attivare il Mes, niente Eurobond e Italia messa sotto tutela. Alla fine hanno vinto i diktat di Germania e Olanda, il Governo in questi giorni ha fatto finta di alzare la voce ma, tanto per cambiare, si è piegato ai dogmi nordeuropei. Non permetteremo a nessuno di banchettare sulla nostra Nazione come già successo in Grecia. Lo abbiamo preannunciato e lo ribadiamo: ora Conte, Gualtieri e Di Maio dovranno affrontare il Parlamento, dove Fratelli d’Italia è già schierato per impedire questo atto di alto tradimento verso il popolo italiano”.

Ancora più caustico Matteo Salvini: “Mes approvato: fuori dalla legge, dittatura nel nome del virus. Non ci sono gli Eurobond che voleva Conte ma c’è il MES, una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli. Dal 1989 ad oggi l’Italia ha versato all’Europa 140 miliardi, ora per averne a prestito 35 ci mettiamo nelle mani di un sistema di strozzinaggio legalizzato. Oltretutto, senza nessun passaggio in Parlamento, come più volte richiesto dalla Lega. Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus.

Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri. Se il governo olandese festeggia, vuol dire che è una seconda Caporetto”.

