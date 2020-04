Coronavirus, accordo all’Eurogruppo: “Piano da mille miliardi”. Sì al Mes più leggero, no agli Eurobond. “L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà”, twitta nella notte il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Italia, Olanda, Germania, Francia e Spagna hanno però di fatto trovato un importante compromesso: secondo la bozza saranno tolte di fatto le condizionalità del Mes, che non avrà riferimenti alle condizioni macro economiche aggiuntive. “Il solo requisito per accedere alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19”, le parole esatte utilizzate dall’Eurogruppo. “La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza. Dopo, gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità”, si legge ancora nel documento.

