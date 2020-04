C’è chi ha la fortuna di avere sempre un piatto di pasta o minestra sulla tavola a mezzogiorno e alla sera, anche in Sardegna, ai tempi del Coronavirus. Ma c’è anche chi, purtroppo, deve fare i conti con la crisi e con il lavoro che non c’è più. Per fortuna, in queste settimane di forte incertezza, in tanti si stanno rendendo protagonisti di gesti di solidarietà. Uno degli ultimi casi è raccontato, sulla sua pagina Fb, dal capogruppo del Pd al Comune di Cagliari, Fabrizio Marcello: “Anche se i pastori hanno poco, danno tanto”, scrive, postando la fotografia di Pietro Ruggeri, pastore di Sinnai. L’uomo ha deciso “di donare ai poveri la carne appena macellata di quattro pecore e due agnelloni”, insieme a “del formaggio”. Le tavole di più di una famiglia, quindi, saranno piene di cibo anche per Pasqua. Nella speranza che sia una data di “vera” risurrezione per tutta l’Isola e per l’Italia intera che si trovano ancora nella morsa del virus.

L'articolo L’immenso cuore di Pietro, pastore di Sinnai: carne e formaggio gratis per i poveri proviene da Casteddu On line.