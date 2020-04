Allarme Coronavirus al Policlinico di Monserrato: ci sono 9 positivi, effettuati 450 tamponi

Coronavirus, 9 persone contagiate al Policlinico di Monserrato. E’ l’esito dei tamponi di oggi, ne sono stati fatti 450 in totale (personali, pazienti e parenti). I contagiati sono 3 infermieri e 3 operatori sanitari che si trovano in questo momento in quarantena presso le loro abitazioni, più 3 pazienti che stanno per essere trasferiti al Santissima Trinità (nessuno di loro è in gravi condizioni). Da Monserrato spiegano che l’ospedale è stato sanificato e che nessun reparto è stato chiuso. I tamponi di oggi dopo i 3 casi che erano stati scoperti di ieri.

Fonte: Casteddu On Line