Capoterra, la proposta di Franco Magi del Psd’Az al sindaco Dessì: “Per contrastare l’emergenza Coronavirus che ha comportato la chiusura delle scuole, il Sindaco istituisca immediatamente un apposito fondo che consenta di acquistare un computer o tablet per la didattica a distanza degli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico, che in questo periodo non stanno purtroppo seguendo le lezioni da casa. Non possiamo minimamente consentire una simile disparità di trattamento – contraria al fondamentale principio costituzionale di uguaglianza – ma soprattutto al chiarissimo dettato dell’articolo 34 della Costituzione, secondo cui “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Non è tollerabile – ha proseguito Magi – una distinzione tra figli di persone benestanti e figli di soggetti in difficoltà economica. Confido vivamente che il Sindaco si occupi di questo piuttosto che di nomine PD e di incrementi volumetrici”.

L'articolo La proposta a Capoterra: “Il Comune acquisti un pc o un tablet per gli studenti svantaggiati, permettendogli di studiare” proviene da Casteddu On line.