Un fiore per ogni persona che non c’è più. Il bel gesto della sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu, che oggi ha portato in cimitero tanti bellissimi fiori per i cari che non ci sono più dei suoi concittadini. E che ormai da settimane non possono recarsi di persona per le restrizioni date dall’emergenza sanitaria.

“Care concittadine e cari concittadini, in questo momento in cui dobbiamo “stare a casa”, sono felice di avervi potuto rappresentare tutti portando un fiore a chi sempre vive nei nostri cuori – è la stessa sindaca a scrivere sulla sua pagina Facebook. Con questo gesto d’amore voglio anche a nome degli Amministratori comunali augurarvi una Pasqua serena e piena di speranza, unione e pace. Insieme ce la faremo”.

L'articolo Decimomannu, il bel gesto della Sindaca: “Un fiore in cimitero per ognuno dei nostri cari” proviene da Casteddu On line.