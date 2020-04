Un sollecito di pagamento che arriva come un pugno in faccia. A darlo è la società di gestione idrica della Sardegna, Abbanoa, e a prenderlo, tra gli altri è il Comune di Marrubiu. Il primo cittadino, Andrea Santicciu, però, non ci sta e con una lettera dai toni pacati, ma rigorosi, ricorda alla società sia la cifra già liquidata dal Comune, sia il momento di emergenza al quale gli amministratori locali stanno facendo fronte.

“La nota arriva in una impegnativa fase emergenziale che vede i Comuni in prima linea ad affrontare i bisogni della propria cittadinanza”, scrive Santucciu. “Distogliere da ciò l’attenzione di noi sindaci, che non dimentichiamoci mai siamo anche azionisti di Abbanoa, appare oltremodo inopportuno, tanto più se giungono da parte di un amministratore unico dimissionario, che firma con totale nonchalance note che retoricamente si avvicinano al nonsense”.

“Mi dispiace molto”, commenta il sindaco di Marrubiu, “che i solleciti stiano arrivando anche ai cittadini comuni, molti dei quali in un momento come questo attraversano crisi economiche perchè senza lavoro”.

“In questo momento di emergenza”, conclude Santucciu, “sarebbe bene che ciascuno di noi pensasse più agli altri”.

Giovedì, 6 aprile 2020

L'articolo Sindaco di Marrubiu contro Abbanoa e i suoi solleciti di pagamento sembra essere il primo su LinkOristano.it.