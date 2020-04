Di chi è il drone che ogni pomeriggio vola sulle case di Silì? Residenti in allarme La segnalazione di un lettore: “Me lo sono trovato in giardino”

“E’ da escludere totalmente che sia il rinomato drone delle forze dell’ordine”, chiarisce il lettore, “perché in molti, compreso me, lo hanno visto sorvolare nei cortili delle case e a pochi metri sulle persone ledendo altamente la privacy”.

La segnalazione arriva da un lettore preoccupato: “Questo apparecchio non gira nelle strade come quelli della protezione civile, temiamo dunque, venga usato per spiare le case con la scusa di questa pandemia e in futuro le immagini vengano usate da gente malintenzionata”.

Fonte: Link Oristano

