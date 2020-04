Centocinquanta mascherine per gli agenti del reparto prevenzione Crimine. Le ha donate la ditta Teknosport” di Perdasdefogu delle “sorelle Sabattoli” tramite il sindacato SAP, segreteria di Oristano.

“Le due imprenditrici”, spiega il Segretario Provinciale, Andrea Listo, “hanno deciso di fare la donazione dopo aver letto le dichiarazioni in merito alla penuria di dispositivi di protezione che attaglia tutta la Polizia”.

“È un omaggio a un loro concittadino che si trova in prima linea con il reparto prevenzione Crimine Sardegna”, continua Listo, “ma anche ai colleghi che svolgono pressanti controlli sulla popolazione per garantire l’osservanza delle disposizioni governative circa lo spostamento per evitare il contagio del virus”.

“Questi gesti ci fanno veramente capire la vicinanza della popolazione alla nostra istituzione, ai nostri poliziotti, che ogni giorno percorrono le strade dell’Isola, per controllare e monitorare la situazione e molto spesso per donare qualche parola di conforto e di aiuto ai cittadini, che in un periodo di confusione totale ed emergenza si trovano smarriti”, commenta Listo. “Non possiamo far altro che ringraziare pubblicamente Sonia Sabattoli e agli altri cittadini che hanno voluto dedicarci questo gesto di solidarietà, che i colleghi apprezzeranno sicuramente. Abbiamo bisogno anche di questi piccoli segni, di questo piccolo contributo, così tutti insieme usciremo da questa emergenza vincitori e potremo, finalmente, fare un sospiro di sollievo”.

“Grazie da parte del Sap Oristano e grazie da parte di tutti i colleghi del reparto prevenzione Crimine Sardegna”, conclude Andrea Listo. “questi sono aspetti del nostro lavoro che ci onorano ancor di più di indossare questa divisa e che ci fanno capire la bontà e la vicinanza dei cittadini in questo momento”.

Giovedì, 9 aprile 2020

L'articolo Mascherine donate agli agenti del Reparto prevenzione crimine sembra essere il primo su LinkOristano.it.