Finita l’emergenza, solo un aiuto pubblico potrà riempire le piscine

Alla lettera scritta da Russu alle massime cariche politiche regionali ne è seguita un’altra, con gli stessi destinatari, firmata dal nuovo gruppo associativo (e dai rappresentanti federali investiti) che evidenzia i conti in rosso maturati in seguito alla sospensione delle attività nelle vasche sarde.

Il gruppo nasce in seguito alle dichiarazioni di Paolo Barelli, presidente nazionale FIN, seguite da quelle del presidente regionale FIN Danilo Russu. Entrambi hanno sollecitato un intervento economico importante da parte delle istituzioni, affinché gli impianti dedicati al nuoto non rischino un collasso.

“Vorremmo che l’attenzione degli enti pubblici locali si focalizzasse sul fatto che, nonostante la chiusura, i nostri impianti sono ancora funzionanti”, si legge nella lettera. “La scelta di svuotare le vasche è stata soggettiva, suggerita dalla loro grandezza, al fine di ridurre al massimo i costi. Tra questi i più onerosi sono relativi a energia elettrica, acqua, prodotti chimici, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Quando i battenti si riapriranno, dovremo fare i conti anche con le riattivazioni dei riscaldamenti, che rappresentano una voce pesante nel bilancio generale. Senza dimenticare che i nostri impianti, da giugno a settembre, subiscono una diminuzione delle frequenze pari all’80%”.

“In base alle recenti rivelazioni governative, rimane un’utopia sperare di riattivarci per

giugno. Coronavirus permettendo, la ripartenza da settembre causerebbe uno stop

complessivo dei nostri impianti di sei mesi. Difficile sostenere un’attività con spese vive

distribuite su tutto l’anno solare, quando l’effettivo lavoro si è concentrato in un lasso di

tempo dimezzato”.

Si rischia quindi di bloccare un’attività come quella del nuoto che coinvolge in Sardegna cinquantamila praticanti. “Tra loro ci sono neonati, bambini, giovani, diversamente adulti, terza e quarta età, donne in gravidanza, convalescenti impegnati nel recupero da post traumi o post-ictus”, si legge ancora nella lettera che ha come destinatario più importante il presidente della Regione, Christian Solinas. “Senza dimenticare il mondo della disabilità fisica, visiva e intellettivo relazionale che pratica il nuoto (nella maggioranza dei casi unica alternativa disponibile) come terapia nei piani personalizzati previsti dal testo normativo della legge 162”.

“Le abilità natatorie non vanno ricollegate semplicemente all’attività sportiva, ma possono avere rilevanza anche in altri ambiti. Spesso salvano la vita o insegnano a preservarla grazie alla formazione degli assistenti bagnanti, organizzata in tutti i nostri impianti. Ogni anno ci strutturiamo adeguatamente per sfornare circa seicento figure, qualitativamente molto preparate, preposte alla salvaguardia della sicurezza di spiagge e piscine durante la stagione estiva”.

Per il gruppo “Uniti… FIN da sempre” ci sarebbero dunque due passaggi necessari ad evitare che la situazione peggiori: contributo a fondo perduto a favore delle spese affrontate in questi mesi di

chiusura, come proposto dalla Federazione Italiana Nuoto, per le spese di energia elettrica, idrica, prodotti chimici, canoni privati che non rientrano dei decreti legge e altre spese specificate dai gestori inerenti l’emergenza; linee di credito, alla pari delle piccole imprese, garantite dalla RAS a tasso 0% della durata pluriennale, con una percentuale a fondo perduto gestito dalla SFIRS.

Sull’importante sinergia che si è creata nel mondo delle piscine interviene anche la delegata FISD