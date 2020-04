Coronavirus: parte la raccolta fondi per l’ospedale di Ghilarza

Un contro dedicato per raccogliere fondi destinati al Delogu Serviranno ad acquistare dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari

“Pur rendendoci conto del momento particolare per tutti”, commentano dal Comitato, “siamo certi che ognuno potrà destinare quello che potrà per un fine cosi nobile”.

Il Comitato in difesa dell’Ospedale Delogu e le Unioni di Comuni del Guilcier e del Barigadu hanno aperto un conto corrente dedicato a una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di dispositivi di sicurezza individuale per gli operatori sanitari dell’ospedale e ogni altro strumento utile nell’emergenza coronavirus.

Fonte: Link Oristano

